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В четвёртый раз в карьере. Полузащитник Вест Хэма стал лучшим футболистом Чехии в 2024 году

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В четвёртый раз в карьере. Полузащитник Вест Хэма стал лучшим футболистом Чехии в 2024 году

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Полузащитник "Вест Хэма" стал лучшим футболистом Чехии в 2024 году.

Томаш Соучек вечером 17 марта получил награду лучшему футболисту Чехии. Он признаётся таковым в четвёртый раз в своей карьере.

Полузащитник английского клуба опередил Лукаша Провоца из пражской "Славии" на 21 очко. На третьем месте финишировал Павел Шульц из "Виктории Пльзень".

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Ранее Соучек награждался в 2019, 2020 и 2023-м годах. Рекордсмен по получении награды – вратарь Пётр Чех, который получал её 9 раз в своей карьере.

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Источник:
Radio Prague International
Опубликовал: Владислав Прийменко
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