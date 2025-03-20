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Полузащитник Наполи получил самую престижную индивидуальную футбольную награду своей страны

Общие новости

Второй раз подряд

Полузащитник Наполи получил самую престижную индивидуальную футбольную награду своей страны

Фото - Slovenský futbalový zväz

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Полузащитник "Наполи" Станислав Лоботка получил самую престижную индивидуальную футбольную награду своей страны.

На официальном сайте местного футбольного союза говорится о том, что 30-летний полузащитник был признан лучшим игроком 2024 года в Словакии. Этот приз для него стал вторым подряд в карьере. Также добавим, что на протяжении последних восьми лет он в пятый раз попадает в тройку лучших футболистов страны.

Второе место в голосовании занял Давид Ганцко из нидерландского "Фейеноорда", а на третьем месте оказался Лукаш Гараслин, выступающий за пражскую "Спарту".

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В этом сезоне Станислав Лоботка принял участие в 34 матчах за клуб и сборную, отдав две голевые передачи.

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Словакия Наполи Станислав Лоботка
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Источник:
Slovenský futbalový zväz
Опубликовал: Андрей Журба
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