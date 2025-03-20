Полузащитник Наполи получил самую престижную индивидуальную футбольную награду своей страны
Второй раз подряд
Фото - Slovenský futbalový zväz
Полузащитник "Наполи" Станислав Лоботка получил самую престижную индивидуальную футбольную награду своей страны.
На официальном сайте местного футбольного союза говорится о том, что 30-летний полузащитник был признан лучшим игроком 2024 года в Словакии. Этот приз для него стал вторым подряд в карьере. Также добавим, что на протяжении последних восьми лет он в пятый раз попадает в тройку лучших футболистов страны.
Второе место в голосовании занял Давид Ганцко из нидерландского "Фейеноорда", а на третьем месте оказался Лукаш Гараслин, выступающий за пражскую "Спарту".
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В этом сезоне Станислав Лоботка принял участие в 34 матчах за клуб и сборную, отдав две голевые передачи.
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