Анхель Ди Мария может продолжить карьеру в Мексике

Как сообщает издание Fichajes, мексиканский клуб "Америка" намерен подписать Анхеля Ди Марию этим летом, когда он станет свободным агентом после окончания контракта с "Бенфикой".

По данным источников из Португалии и Мексики, переговоры уже ведутся, и "Америка" видит в чемпионе мира идеальное усиление. Несмотря на свои 37 лет, экс-игрок "Реала", ПСЖ и "Ювентуса" продолжает демонстрировать высокий уровень в чемпионате Португалии, что делает его привлекательным вариантом для мексиканского гранда. Его опыт, мастерство и лидерские качества могут стать ключевыми для команды Андре Жардина.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Одной из главных причин заинтересованности является потребность в усилении правого фланга атаки. Приход Ди Марии решил бы эту проблему и значительно повысил уровень состава. Однако есть и вопросы относительно возраста аргентинца и его истории травм. Его физическая выносливость может стать вызовом в такой интенсивной лиге, как мексиканская. Руководству "Америки" придется взвесить все риски.

Добавим, что в этом сезоне на счету Ди Марии 14 голов и 8 ассистов в 32 матчах за "Бенфику" во всех турнирах.