18-летний футболист умер в больнице после ужасного столкновения во время тренировочных сборов

Футболист молодежной команды "Бэйцзин Гоань" умер в больнице после ужасного столкновения на тренировочных сборах.

Как сообщает издание The Sun, 18-летний Го Цзясюань получил удар коленом в голову во время товарищеского матча в Испании против "Алькобендас", который был организован Пекинской футбольной ассоциацией. Его срочно доставили в медицинский центр, а затем вернули на родину, где он был подключен к аппарату жизнеобеспечения

Мюнхенская "Бавария" у себя в соцсетях также сообщила трагическую весть о потере своего бывшего игрока, который был частью международного проекта клуба "World Squad" в 2023 году, где он проходил просмотр.

FC Bayern trauert um Guo Jiaxuan.



???? https://t.co/TKWrLQchYT pic.twitter.com/llIZWkOu8r — FC Bayern München (@FCBayern) March 20, 2025

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Добавим, что Го Цзясюань также был членом юношеской сборной Китая U-17.