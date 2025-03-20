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18-летний футболист умер в больнице после ужасного столкновения во время тренировочных сборов

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Он мог играть за Баварию

18-летний футболист умер в больнице после ужасного столкновения во время тренировочных сборов

Фото - FC Bayern Munich

Новина українською

Футболист молодежной команды "Бэйцзин Гоань" умер в больнице после ужасного столкновения на тренировочных сборах.

Как сообщает издание The Sun, 18-летний Го Цзясюань получил удар коленом в голову во время товарищеского матча в Испании против "Алькобендас", который был организован Пекинской футбольной ассоциацией. Его срочно доставили в медицинский центр, а затем вернули на родину, где он был подключен к аппарату жизнеобеспечения

Мюнхенская "Бавария" у себя в соцсетях также сообщила трагическую весть о потере своего бывшего игрока, который был частью международного проекта клуба "World Squad" в 2023 году, где он проходил просмотр.

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Добавим, что Го Цзясюань также был членом юношеской сборной Китая U-17.

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Бавария (Мюнхен)
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Источник:
The Sun
Опубликовал: Андрей Журба
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