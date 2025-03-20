18-летний футболист умер в больнице после ужасного столкновения во время тренировочных сборов
Он мог играть за Баварию
Фото - FC Bayern Munich
Футболист молодежной команды "Бэйцзин Гоань" умер в больнице после ужасного столкновения на тренировочных сборах.
Как сообщает издание The Sun, 18-летний Го Цзясюань получил удар коленом в голову во время товарищеского матча в Испании против "Алькобендас", который был организован Пекинской футбольной ассоциацией. Его срочно доставили в медицинский центр, а затем вернули на родину, где он был подключен к аппарату жизнеобеспечения
Мюнхенская "Бавария" у себя в соцсетях также сообщила трагическую весть о потере своего бывшего игрока, который был частью международного проекта клуба "World Squad" в 2023 году, где он проходил просмотр.
FC Bayern trauert um Guo Jiaxuan.— FC Bayern München (@FCBayern) March 20, 2025
???? https://t.co/TKWrLQchYT pic.twitter.com/llIZWkOu8r
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Добавим, что Го Цзясюань также был членом юношеской сборной Китая U-17.
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