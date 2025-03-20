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Тренер сборной Аргентины высказался о травме Месси

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Я поговорил с Лионелем...(с)

Тренер сборной Аргентины высказался о травме Месси

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони высказался о травме Лионеля Месси.

"Я поговорил с Лионелем. У него были проблемы с приводящей мышцей. Он приехал с дискомфортом. Я был в курсе этой ситуации. К сожалению, он не сможет играть, и для нас это серьезная потеря.

Но команда будет готовиться к матчу, как и всегда. Не имеет значения, кто выйдет на поле. Наша задача будет такой же, как и всегда - противостоять тяжелому сопернику".

Напомним, что сборная Аргентины проведет матчи в рамках квалификации к чемпионату мира 2026 года против Уругвая и Бразилии 22-го и 26-го марта соответственно.

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Источник:
Оle
Опубликовал: Екатерина Власова
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