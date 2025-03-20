Тренер сборной Аргентины высказался о травме Месси
Я поговорил с Лионелем...(с)
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони высказался о травме Лионеля Месси.
"Я поговорил с Лионелем. У него были проблемы с приводящей мышцей. Он приехал с дискомфортом. Я был в курсе этой ситуации. К сожалению, он не сможет играть, и для нас это серьезная потеря.
Но команда будет готовиться к матчу, как и всегда. Не имеет значения, кто выйдет на поле. Наша задача будет такой же, как и всегда - противостоять тяжелому сопернику".
Напомним, что сборная Аргентины проведет матчи в рамках квалификации к чемпионату мира 2026 года против Уругвая и Бразилии 22-го и 26-го марта соответственно.
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