Украина побеждает Бельгию, но теряет двух игроков, сенсация в Сплите и камбэк Германии. Главные новости за 20 марта

Сборная Украины смогла оформить фантастический камбэк в матче против Бельгии, который проходил в испанской Мурсии. Номинально домашний матч для подопечных Сергея Реброва начался не лучшим образом и в первом тайме они пропустили гол от Ромелу Лукаку. Впрочем, во второй половине нашей сборной удалось отличиться в воротах Куртуа аж трижды. Сначала счет сравнял Гуцуляк, затем голом отметился Ванат, а увеличил преимущество Забарный. Это победа в первом матче, впрочем, в воскресенье ответный матч в Бельгии, поэтому задача еще не выполнена.

Кроме победы в матче с Бельгией, украинцы потеряли двух футболистов из-за повреждений. Юхим Конопля и Алексей Сыч не смогут помочь команде во втором матче. Ребров также подтвердил, что у них нет возможности дозаявить футболистов перед ответным матчем. Поэтому в дальнейшем придется бороться с Бельгийцами как минимум без двух важных игроков.

В Роттердаме проходил первый матч четвертьфинала Лиги Наций между Испанией и Нидерландами. Очень хороший матч провели хозяева и долгое время они вели в счете в этом матче, голами отметились Коди Гакпо и Тиджиани Рейндерс. Они ответили на гол Нико Уильямса. И когда все шло к домашней победе, счет сравнял Микель Мерино. Теперь ответный матч в Испании через несколько дней и у подопечных де ла Фуэнте остаются хорошие шансы на проход дальше.

Еще один четвертьфинальный матч Лиги Наций проходил в Хорватии, где местная команда неожиданно спокойно разобралась с именитыми французами. победитель этой пары попадет в группу сборной Украины в отборе на предстоящий Чемпионат Мира. От этого данное противостояние для украинцев является еще более интересным. Голами отметились Будимир и Перишич. Неплохое преимущество перед выездом во Францию.

Несмотря на быстрый гол от Сандро Тонали в домашнем матче на "Джузеппе Меацца", итальянская сборная не смогла удержать преимущество в матче против Германии. По ходу игры Кляйндинст и Горецка отметились голами и одержали важную победу в рамках двухматчевого противостояния за выход в полуфинал Лиги Наций. Ответный матч через несколько дней уже в Германии.

Скромная победа в Копенгагене выглядит как случайность, если не смотреть саму игру. Впрочем поверьте, Португалия была просто уничтожена и если бы не голкипер гостей Диогу Кошта, то датчане могли бы оформить невероятный разгром и досрочно решить все вопросы по поводу победителя в этой паре. Однако забили лишь однажды под конец матча, отличился нападающий "Манчестер Юнайтед" Расмус Гойлунд. Шансы у Португалии на выход в полуфинал остаются, впрочем для этого надо что-то менять в своей игре.

Определился первый участник чемпионата мира 2026 года, который прошел квалификацию. Национальная сборная Японии стала первой командой, которая квалифицировалась на чемпионат мира 2026 года. Заметим, что кроме японцев участие в соревнованиях также примут страны-хозяева: Канада, Мексика и Соединенные Штаты Америки.

Сборная Японии обыграла Бахрейн со счетом 2:0 в предпоследнем туре третьего этапа азиатской зоны квалификации к чемпионату мира 2026 года. Таким образом "самураи" набрали 19 очков после семи матчей в группе C и забронировали себе место на мундиале, который состоится уже следующим летом.