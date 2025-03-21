Украина побеждает Бельгию, но теряет двух игроков, сенсация в Сплите и камбэк Германии. Главные новости за 20 марта
Самые интересные новости за 20 марта, которые вы могли пропустить
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Украина обыграла Бельгию в первом матче плей-офф Лиги Наций
Сборная Украины смогла оформить фантастический камбэк в матче против Бельгии, который проходил в испанской Мурсии. Номинально домашний матч для подопечных Сергея Реброва начался не лучшим образом и в первом тайме они пропустили гол от Ромелу Лукаку. Впрочем, во второй половине нашей сборной удалось отличиться в воротах Куртуа аж трижды. Сначала счет сравнял Гуцуляк, затем голом отметился Ванат, а увеличил преимущество Забарный. Это победа в первом матче, впрочем, в воскресенье ответный матч в Бельгии, поэтому задача еще не выполнена.
Ребров подтвердил, что Алексей Сыч и Юхим Конопля не смогут сыграть в ответном матче против Бельгии
Кроме победы в матче с Бельгией, украинцы потеряли двух футболистов из-за повреждений. Юхим Конопля и Алексей Сыч не смогут помочь команде во втором матче. Ребров также подтвердил, что у них нет возможности дозаявить футболистов перед ответным матчем. Поэтому в дальнейшем придется бороться с Бельгийцами как минимум без двух важных игроков.
Испания едва спаслась в первом матче четвертьфинала Лиги Наций против Нидерландов
В Роттердаме проходил первый матч четвертьфинала Лиги Наций между Испанией и Нидерландами. Очень хороший матч провели хозяева и долгое время они вели в счете в этом матче, голами отметились Коди Гакпо и Тиджиани Рейндерс. Они ответили на гол Нико Уильямса. И когда все шло к домашней победе, счет сравнял Микель Мерино. Теперь ответный матч в Испании через несколько дней и у подопечных де ла Фуэнте остаются хорошие шансы на проход дальше.
Хорватия разбила Францию в Сплите
Еще один четвертьфинальный матч Лиги Наций проходил в Хорватии, где местная команда неожиданно спокойно разобралась с именитыми французами. победитель этой пары попадет в группу сборной Украины в отборе на предстоящий Чемпионат Мира. От этого данное противостояние для украинцев является еще более интересным. Голами отметились Будимир и Перишич. Неплохое преимущество перед выездом во Францию.
Германия оформила камбэк против Италии
Несмотря на быстрый гол от Сандро Тонали в домашнем матче на "Джузеппе Меацца", итальянская сборная не смогла удержать преимущество в матче против Германии. По ходу игры Кляйндинст и Горецка отметились голами и одержали важную победу в рамках двухматчевого противостояния за выход в полуфинал Лиги Наций. Ответный матч через несколько дней уже в Германии.
Дания уничтожила Португалию по игре, но не по счету
Скромная победа в Копенгагене выглядит как случайность, если не смотреть саму игру. Впрочем поверьте, Португалия была просто уничтожена и если бы не голкипер гостей Диогу Кошта, то датчане могли бы оформить невероятный разгром и досрочно решить все вопросы по поводу победителя в этой паре. Однако забили лишь однажды под конец матча, отличился нападающий "Манчестер Юнайтед" Расмус Гойлунд. Шансы у Португалии на выход в полуфинал остаются, впрочем для этого надо что-то менять в своей игре.
Япония официально квалифицировалась на Чемпионат Мира 2026 года
Определился первый участник чемпионата мира 2026 года, который прошел квалификацию. Национальная сборная Японии стала первой командой, которая квалифицировалась на чемпионат мира 2026 года. Заметим, что кроме японцев участие в соревнованиях также примут страны-хозяева: Канада, Мексика и Соединенные Штаты Америки.
Сборная Японии обыграла Бахрейн со счетом 2:0 в предпоследнем туре третьего этапа азиатской зоны квалификации к чемпионату мира 2026 года. Таким образом "самураи" набрали 19 очков после семи матчей в группе C и забронировали себе место на мундиале, который состоится уже следующим летом.
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