Легендарный словак попрощался с национальной сборной своей страны

Легендарный футболист сборной Словакии Юрай Куцка попрощался с национальной командой своей страны.

Опытный полузащитник завершил карьеры в сборной в возрасте 38 лет. О своем решении Куцка сообщил накануне матча против Словении в плей-офф Лиги наций. Перед началом первого поединка между этими сборными словак вышел на поле «Национального стадиона» в Братиславе, чтобы попрощаться с главной командой своей страны перед местными болельщиками.

Вместе с Куцкой на газон также вышла его самая преданная группа поддержки: жена и трое детей.

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Напомним, что Юрай Куцка провел 112 матчей за национальную сборную Словакии, отметившись 14 голами и 12 ассистами. Сейчас он продолжает играть на клубном уровне за "Слован" из Братиславы.