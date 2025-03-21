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Легендарный словак попрощался с национальной сборной своей страны

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Закончил карьеру в 38 лет

Легендарный словак попрощался с национальной сборной своей страны

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Легендарный футболист сборной Словакии Юрай Куцка попрощался с национальной командой своей страны.

Опытный полузащитник завершил карьеры в сборной в возрасте 38 лет. О своем решении Куцка сообщил накануне матча против Словении в плей-офф Лиги наций. Перед началом первого поединка между этими сборными словак вышел на поле «Национального стадиона» в Братиславе, чтобы попрощаться с главной командой своей страны перед местными болельщиками.

Вместе с Куцкой на газон также вышла его самая преданная группа поддержки: жена и трое детей.

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Напомним, что Юрай Куцка провел 112 матчей за национальную сборную Словакии, отметившись 14 голами и 12 ассистами. Сейчас он продолжает играть на клубном уровне за "Слован" из Братиславы.

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Источник:
Slovenský futbalový zväz
Опубликовал: Андрей Журба
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