Канада и США повержены. Мексика и Панама вышли в финал Лиги наций КОНКАКАФ
Побеждают южане
Getty Images/Global Images Ukraine
В ночь на 21 марта состоялись полуфинальные матчи Лиги наций КОНКАКАФ.
В первой игре сборная Мексики уверенно обыграла Канаду со счетом 2:0 благодаря дублю Рауля Хименеса. Во втором поединке национальная команда Панамы неожиданно взяла верх над США, забив решающий гол на 90+4 минуте.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
1/2 Лиги наций КОНКАКАФ.
Инглвуд (США). "Соу-Фай Стэдиум".
США - Панама 0:2
Голы: Хименес 1, 75
1/2 Лиги наций КОНКАКАФ.
Инглвуд (США). "Соу-Фай Стэдиум".
Панама - США 0:1
Голы: Ватерман 90+4
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- "Это больно, это позорно, это унизительно". Украина – Бельгия. Обзор послематчевой бельгийской прессы
- В первом матче - неожиданность. Определяется возможный соперник Украины в группе к отбору Чемпионата Мира 2026
- Определился Лев Матча сборной Украины против Бельгии
- Украина побеждает Бельгию, но теряет двух игроков, сенсация в Сплите и камбэк Германии. Главные новости за 20 марта
- Звезда Барселоны возобновил отношения с дочерью известного тренера
- Звезда Реала - под огнём критики из-за интереса к 16-летней волейболистке
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
2На сайт
5 000 грн
3На сайт
150 000 грн
4На сайт
100 000 грн