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Канада и США повержены. Мексика и Панама вышли в финал Лиги наций КОНКАКАФ

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Побеждают южане

Канада и США повержены. Мексика и Панама вышли в финал Лиги наций КОНКАКАФ

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

В ночь на 21 марта состоялись полуфинальные матчи Лиги наций КОНКАКАФ.

В первой игре сборная Мексики уверенно обыграла Канаду со счетом 2:0 благодаря дублю Рауля Хименеса. Во втором поединке национальная команда Панамы неожиданно взяла верх над США, забив решающий гол на 90+4 минуте.

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1/2 Лиги наций КОНКАКАФ.

Инглвуд (США). "Соу-Фай Стэдиум".

США - Панама 0:2

Голы: Хименес 1, 75

1/2 Лиги наций КОНКАКАФ.

Инглвуд (США). "Соу-Фай Стэдиум".

Панама - США 0:1

Голы: Ватерман 90+4

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