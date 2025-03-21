Неожиданная встреча с кумиром. Сборная Панамы отпраздновала гол в ворота США вместе с Тьерри Анри

Футболисты национальной команды Панамы отпраздновали победный гол в ворота сборной США (0:1) в полуфинале Лиги наций КОНКАКАФ вместе с Тьерри Анри. Легендарный француз случайно оказался в гуще событий.

Нападающий "Лос Канальерос" Сесилио Ватерман забил единственный гол в матче в компенсированное арбитром время, выведя свою команду в финал соревнований. После взятия ворот 33-летний форвард перепрыгнул рекламные щиты и побежал к Тьерри Анри, который во время матча находился в студии CBS Sports вблизи футбольного поля.

THE MOMENT OF A LIFETIME FOR @FEPAFUT's CECILIO WATERMAN ❤️ pic.twitter.com/N87TvqZZhv — Golazo America (@GolazoAmerica) March 21, 2025

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В послематчевом интервью игрок признался, что Анри был его кумиром детства. Ватерман подарил легенде свою подписанную матчевую футболку, а в ответ француз пообещал прислать ему одну из своих футболок "Арсенала".

Добавим, что Панама сыграет с Мексикой в финале Лиги наций КОНКАКАФ. Матч состоится 24-го марта.