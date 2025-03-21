  1. UA-Футбол ⚽
  2. Общие новости
  3. Новости Общие новости
  4. Новость
В тренде

Неожиданная встреча с кумиром. Сборная Панамы отпраздновала гол в ворота США вместе с Тьерри Анри

Общие новости

Эмоции — это то, за что мы и любим футбол

Неожиданная встреча с кумиром. Сборная Панамы отпраздновала гол в ворота США вместе с Тьерри Анри

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Футболисты национальной команды Панамы отпраздновали победный гол в ворота сборной США (0:1) в полуфинале Лиги наций КОНКАКАФ вместе с Тьерри Анри. Легендарный француз случайно оказался в гуще событий.

Нападающий "Лос Канальерос" Сесилио Ватерман забил единственный гол в матче в компенсированное арбитром время, выведя свою команду в финал соревнований. После взятия ворот 33-летний форвард перепрыгнул рекламные щиты и побежал к Тьерри Анри, который во время матча находился в студии CBS Sports вблизи футбольного поля.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

В послематчевом интервью игрок признался, что Анри был его кумиром детства. Ватерман подарил легенде свою подписанную матчевую футболку, а в ответ француз пообещал прислать ему одну из своих футболок "Арсенала".

Добавим, что Панама сыграет с Мексикой в финале Лиги наций КОНКАКАФ. Матч состоится 24-го марта.

По теме
yellow-arrow
Канада и США повержены. Мексика и Панама вышли в финал Лиги наций КОНКАКАФ
yellow-arrow
Легендарный словак попрощался с национальной сборной своей страны
yellow-arrow
Украина побеждает Бельгию, но теряет двух игроков, сенсация в Сплите и камбэк Германии. Главные новости за 20 марта
Тьерри Анри Панама
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Golazo America
Опубликовал: Андрей Журба
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
3
150 000 грн
На сайт
4
100 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости