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Форвард Новой Зеландии получил желтую карточку из-за раздачи автографов

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Решил не ждать финального свистка

Форвард Новой Зеландии получил желтую карточку из-за раздачи автографов

Getty Images / Global Images Ukraine

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Нападающий сборной Новой Зеландии Крис Вуд оформил хет-трик в матче отбора на ЧМ-2026 против Фиджи (7:0).

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Форварда "Ноттингема" заменили после часа игрового времени. Через 14 минут бомбардир АПЛ получил желтую карточку. Крис покинул техническую зону и пошел на трибуны раздавать автографы болельщикам.

Форвард Новой Зеландии получил желтую карточку из-за раздачи автографов - изображение 1

Вуд спокойно отреагировал на предупреждение. В своем комментарии France 24 он сказал: "Если такие правила, то такие правила. Я просто сделал что-то хорошее". В квалификации Мундиаля 2026 нападающий забил 9 голов в 4 встречах.

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Новая Зеландия Крис Вуд
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Источник:
France 24
Опубликовал: Александр Симченко
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