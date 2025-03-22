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Сборная Жерсона Родригеша в контрольном матче обыграла Швецию

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Неожиданность

Сборная Жерсона Родригеша в контрольном матче обыграла Швецию

Фото: Fédération Luxembourgeoise de Football

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Пока сборные играют матчи Лиги наций и Квалификации Чемпионата мира, национальные команды Люксембурга и Швеции провели контрольный матч.

В довольно ровной игре положительный результат получили хозяева - коллектив, за который выступает действующий нападающий "Динамо" Жерсон Родригеш. Правда, единственный гол не на его счету, а в активе защитника Сеида Кораца.

Контрольный матч

22.03.2025. Люксембург

Люксембург – Швеция 1:0

Гол: Корац 23

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Швеция Люксембург
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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