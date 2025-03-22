Сборная Жерсона Родригеша в контрольном матче обыграла Швецию
Неожиданность
Фото: Fédération Luxembourgeoise de Football
Пока сборные играют матчи Лиги наций и Квалификации Чемпионата мира, национальные команды Люксембурга и Швеции провели контрольный матч.
В довольно ровной игре положительный результат получили хозяева - коллектив, за который выступает действующий нападающий "Динамо" Жерсон Родригеш. Правда, единственный гол не на его счету, а в активе защитника Сеида Кораца.
Контрольный матч
22.03.2025. Люксембург
Люксембург – Швеция 1:0
Гол: Корац 23
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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