При участии Джеррарда, Крауча, Дзолы, Малуда, Макелеле: легенды Ливерпуля и Челси сыграли благотворительный матч

На стадионе "скаузеров" состоялся традиционный поединок благотворительного фонда ЛФК. Встречу посетили 58 865 зрителей. Все средства будут направлены на социальные инициативы и деятельность организации.

В поединке легенд "красные" одержали победу благодаря дублю Питера Крауча. На поле можно было увидеть немало звезд АПЛ разных времен.

Crouchy's back with a brilliant brace ????



Enjoy highlights from #Legends2025 as the Reds secured a 2-0 victory over Chelsea ????@AXA | #Ad pic.twitter.com/xuJ6h085Ot