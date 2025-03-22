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При участии Джеррарда, Крауча, Дзолы, Малуда, Макелеле: легенды Ливерпуля и Челси сыграли благотворительный матч

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Праздник футбола на Энфилде

При участии Джеррарда, Крауча, Дзолы, Малуда, Макелеле: легенды Ливерпуля и Челси сыграли благотворительный матч

Фото - Ліверпуль

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На стадионе "скаузеров" состоялся традиционный поединок благотворительного фонда ЛФК. Встречу посетили 58 865 зрителей. Все средства будут направлены на социальные инициативы и деятельность организации.

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В поединке легенд "красные" одержали победу благодаря дублю Питера Крауча. На поле можно было увидеть немало звезд АПЛ разных времен.

Легенды “Ливерпуля”: Дудек (Вестерфельд, Джеймс), Бищан (Аурелио), Хююпя (Синама-Понголле), Клаван (Кварме), Виньяль (Ріера), Спиринг (Бенаюн), Сиссоко (Доуи, Крауч), Келли, Джеррард, Кюйт (Гонсалес), Бабель (Сиссе)

Легенды “Челси”: Кудичини (Грин), Галлас (Менсьен, Гудйонсен), Босингва, Гут, Бабаяро (Реми, Смит, Дзола), Вайз (Харли), Оби Микел, Макелеле (Синклер), Рамирес, Хассельбайнк (Чепмен), Малуда

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Источник:
Ліверпуль
Опубликовал: Александр Симченко
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