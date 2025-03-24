Лига наций КОНКАКАФ. Мексика на 92-й минуте вырывает титул, Канада забирает бронзу у США
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Getty Images/Global Images Ukraine
В ночь на 24 марта состоялись заключительные матчи Лиги наций КОНКАКАФ.
В финале турнира сборная Мексики забила решающий гол на 92-й минуте благодаря усилиям Рауля Хименеса, а в игре за третье место Канада обыграла США. Счет обоих поединков - 2:1.
Стоит отметить, что для Мексики это первая победа в Лиге наций КОНКАКАФ. Панама, в свою очередь, отыграла первый финал.
Лига наций КОНКАКАФ. Финал и матч за третье место. 24 марта
Мексика – Панама – 2:1
Голы: Хименес, 8, 90+2 (пен.) – Карраскилья, 45+2 (пен.)
Канада – США – 2:1
Голы: Олувасей, 27, Дэвид, 59 – Агьеманг, 35
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oda1979 (Запорожье)
24.03.2025 в 09:24
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