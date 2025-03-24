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Роналду получил очередную награду от Книги рекордов Гиннеса

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Установил абсолютный рекорд

Роналду получил очередную награду от Книги рекордов Гиннеса

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Нападающий национальной сборной Португалии Криштиану Роналду в очередной раз попал в Книгу рекордов Гиннеса.

Перед началом ответного матча против Дании (5:2) в четвертьфинале Лиги наций 40-летний легендарный футболист получил награду от Книги рекордов Гиннеса за наибольшее количество побед в официальных матчах в составе мужской национальной сборной — 132. Также Роналду удерживает рекорд по количеству забитых голов за команду своей страны.

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Отметим, что за время своей карьеры в сборной Португалии Криштиану Роналду забил 136 голов и отдал 46 ассистов в 219 матчах. В текущем сезоне Лиги наций опытный форвард забил 6 голов и отдал один ассист в 7 матчах.

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Криштиану Роналду Португалия
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Источник:
Bleacher Report Football
Опубликовал: Андрей Журба
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