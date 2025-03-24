Роналду получил очередную награду от Книги рекордов Гиннеса
Установил абсолютный рекорд
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий национальной сборной Португалии Криштиану Роналду в очередной раз попал в Книгу рекордов Гиннеса.
Перед началом ответного матча против Дании (5:2) в четвертьфинале Лиги наций 40-летний легендарный футболист получил награду от Книги рекордов Гиннеса за наибольшее количество побед в официальных матчах в составе мужской национальной сборной — 132. Также Роналду удерживает рекорд по количеству забитых голов за команду своей страны.
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Отметим, что за время своей карьеры в сборной Португалии Криштиану Роналду забил 136 голов и отдал 46 ассистов в 219 матчах. В текущем сезоне Лиги наций опытный форвард забил 6 голов и отдал один ассист в 7 матчах.
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