Валлийский полузащитник получил тюремный срок за торговлю кокаином

Валлийский полузащитник Эван Пресс, выступающий за "Барри Таун", был приговорен к двум с половиной годам заключения за торговлю кокаином. Об этом пишет Walesonline.

Как стало известно, 24-летний футболист участвовал в продаже наркотиков в Кардиффе с февраля 2021 года по ноябрь 2023 года.