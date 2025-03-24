Валлийский полузащитник получил тюремный срок за торговлю кокаином
Об этом пишет Walesonline
Barry Town United FC
Валлийский полузащитник Эван Пресс, выступающий за "Барри Таун", был приговорен к двум с половиной годам заключения за торговлю кокаином. Об этом пишет Walesonline.
Как стало известно, 24-летний футболист участвовал в продаже наркотиков в Кардиффе с февраля 2021 года по ноябрь 2023 года.
"Если честно, мы услышали об этом только в день, когда ему вынесли приговор. Он никогда нам не рассказывал. Мы узнали об этом через полчаса после вынесения приговора, когда с нами связался его родственник", - сообщили прессе представители "Барри Таун".
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Источник:Walesonline
Опубликовал: Екатерина Власова
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