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Валлийский полузащитник получил тюремный срок за торговлю кокаином

Общие новости

Об этом пишет Walesonline

Валлийский полузащитник получил тюремный срок за торговлю кокаином

Barry Town United FC

Валлийский полузащитник Эван Пресс, выступающий за "Барри Таун", был приговорен к двум с половиной годам заключения за торговлю кокаином. Об этом пишет Walesonline.

Как стало известно, 24-летний футболист участвовал в продаже наркотиков в Кардиффе с февраля 2021 года по ноябрь 2023 года.

"Если честно, мы услышали об этом только в день, когда ему вынесли приговор. Он никогда нам не рассказывал. Мы узнали об этом через полчаса после вынесения приговора, когда с нами связался его родственник", - сообщили прессе представители "Барри Таун".

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Источник:
Walesonline
Опубликовал: Екатерина Власова
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