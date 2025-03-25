Было все. Лингард подвел итог своей карьеры
Рассказал о том, что чувствовал
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед", а также южнокорейский "Сеул" Джесси Лингард дал большое интервью Daily Mail, где проанализировал свою карьеру.
Английский футболист отметил, что не считает свою карьеру неудачной. Он упомянул начало в "МЮ":
"Я дебютировал, получил травму и выбыл на полгода, потом вернулся. Сыграю ли я за "МЮ" снова? Я не знал. Я был в аренде в разных клубах. В какой-то момент у меня было предложение от "Ньюкасла". Я мог уйти, но остался".
Добавим, что при "красных дьяволах" англичанин сыграл в 232 играх, в которых забил 35 голов и отдал 20 результативных передач.
Также он подвел итог своей карьеры:
"Я счастлив и доволен, потому что все, что произошло, было не просто так. Забивать в финалах кубков, играть за свою страну, участвовать в чемпионате мира, забивать на Кубке мира. Никто и никогда не отнимет этого у меня", — цитирует Лингарда издание.
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