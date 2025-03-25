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Было все. Лингард подвел итог своей карьеры

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Рассказал о том, что чувствовал

Было все. Лингард подвел итог своей карьеры

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед", а также южнокорейский "Сеул" Джесси Лингард дал большое интервью Daily Mail, где проанализировал свою карьеру.

Английский футболист отметил, что не считает свою карьеру неудачной. Он упомянул начало в "МЮ":

"Я дебютировал, получил травму и выбыл на полгода, потом вернулся. Сыграю ли я за "МЮ" снова? Я не знал. Я был в аренде в разных клубах. В какой-то момент у меня было предложение от "Ньюкасла". Я мог уйти, но остался".

Добавим, что при "красных дьяволах" англичанин сыграл в 232 играх, в которых забил 35 голов и отдал 20 результативных передач.

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Также он подвел итог своей карьеры:

"Я счастлив и доволен, потому что все, что произошло, было не просто так. Забивать в финалах кубков, играть за свою страну, участвовать в чемпионате мира, забивать на Кубке мира. Никто и никогда не отнимет этого у меня", — цитирует Лингарда издание.

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Джесси Лингард
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Источник:
dailymail
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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