Было все. Лингард подвел итог своей карьеры

Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед", а также южнокорейский "Сеул" Джесси Лингард дал большое интервью Daily Mail, где проанализировал свою карьеру.

Английский футболист отметил, что не считает свою карьеру неудачной. Он упомянул начало в "МЮ":

"Я дебютировал, получил травму и выбыл на полгода, потом вернулся. Сыграю ли я за "МЮ" снова? Я не знал. Я был в аренде в разных клубах. В какой-то момент у меня было предложение от "Ньюкасла". Я мог уйти, но остался".

Добавим, что при "красных дьяволах" англичанин сыграл в 232 играх, в которых забил 35 голов и отдал 20 результативных передач.

Также он подвел итог своей карьеры: