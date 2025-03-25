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Тьерри Анри встал на защиту Кристиана Пулишича

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Из-за критики лидерских качеств игрока

Тьерри Анри встал на защиту Кристиана Пулишича

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Сборная США во главе с Кристианом Пулишичем провела неудачную международную паузу, потерпев два поражения подряд в Лиге Наций КОНКАКАФ, проиграв Панаме (0:1) и Канаде (1:2).

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Однако Тьерри Анри считает, что нападающий является "техническим лидером" сборной США, но настаивает, что болельщики не должны критиковать его за то, что он не является громким или физически доминантным игроком на поле.

"Пулишич – хороший игрок, очень хороший игрок, и впервые играет каждую неделю и демонстрирует результат в сильной европейской команде. Но также нужно прекратить навязывать мнение, что он должен быть именно таким лидером. Прекратите, не заставляйте его быть таким. Он технический лидер.

Является ли он тем лидером, который навязывает борьбу? Гаттузо не был Пирло, Пирло не был Гаттузо, если вы понимаете, о чем я. Но это не значит, что он не лучший в этой команде как игрок. Он очень хорош во многих аспектах, но у него нет такого типа лидерства, и это нормально, да? Прекратите делать из него то, чем он не является, потому что в таком случае вы только подчеркнете его слабые стороны. Сосредоточьтесь на том, что он может делать. Он очень хороший игрок", – сказал Анри.

Добавим, что за сборную США Пулишич провел 76 матчей, забив 32 гола и отдав 18 ассистов.

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США Тьерри Анри КОНКАКАФ Кристиан Пулишич
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Источник:
Golazo America
Опубликовал: Алексей Полищук
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