Швейцарский суд оправдал бывшего президента ФИФА и экс-главу УЕФА

Бывший президент ФИФА Зепп Блаттер и экс-глава УЕФА Мишель Платини снова оправданы швейцарским судом по обвинению в мошенничестве, подделке документов, ненадлежащем управлении и незаконном присвоении более 2 миллионов швейцарских франков средств ФИФА в 2011 году, сообщает AP News.

Это уже второе оправдание для двух бывших футбольных чиновников – первое решение было принято еще в 2022 году. Однако генеральная прокуратура Швейцарии обжаловала его и требовала для Блаттера и Платини по 20 месяцев заключения с отсрочкой на два года. Они же изначально отрицали свою вину.

Не только футбол. Все важнейшие новости в режиме Live в Telegram UA-Football

Дело было сосредоточено вокруг выплаты Блаттером 2,2 миллиона швейцарских франков Платини за консультационную работу в ФИФА с 1998 по 2002 год. Оба настаивали, что между ними существовало джентльменское соглашение об отсроченном платеже, поскольку в тот период финансовое положение ФИФА было нестабильным.

Напомним, что ни Блаттер, ни Платини не работали в футболе с октября 2015 года, когда комитет по этике ФИФА отстранил их от деятельности. Впоследствии они были отстранены от спорта окончательно, и оба не смогли отменить эти запреты во время отдельных апелляций в Спортивный арбитражный суд в 2016 году.

Дисквалификация Платини завершилась в 2019 году. Блаттер же отстранен от футбола до конца 2028 года, когда ему исполнится 92 года. Это наказание связано с этическим расследованием относительно возможного самообогащения через многомиллионные бонусы за успешную организацию чемпионатов мира 2010 и 2014 годов.