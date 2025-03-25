Платини - об оправдании в праве о коррупции: Моя честь восстановлена, мои враги хотели помешать мне вреда

Экс-президент УЕФА Мишель Платини прокомментировал решение суда , который оправдал его по делу о мошенничестве.

"Моя честь восстановлена. Десятилетнее преследование со стороны ФИФА и нескольких швейцарских федеральных прокуроров наконец завершено.

В моей семье никто никогда не верил, что я виноват хоть в чем-то. Я знаю эту историю с самого начала и понимаю, что она была нужна, чтобы помешать мне стать президентом ФИФА.

Я знаю, что для моих врагов важно было время. Они не заботились об этих двух миллионах - их интересовало время. Они отстраняли меня на 10 лет. Они даже не приходят на апелляцию. Они прекрасно знают, что уже выиграли. Мы все это знаем".