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Платини - об оправдании в праве о коррупции: Моя честь восстановлена, мои враги хотели помешать мне вреда

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Мишель высказался о решении суда

Платини - об оправдании в праве о коррупции: Моя честь восстановлена, мои враги хотели помешать мне вреда

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Stefania D'Alessandro

Новина українською

Экс-президент УЕФА Мишель Платини прокомментировал решение суда, который оправдал его по делу о мошенничестве.

"Моя честь восстановлена. Десятилетнее преследование со стороны ФИФА и нескольких швейцарских федеральных прокуроров наконец завершено.

В моей семье никто никогда не верил, что я виноват хоть в чем-то. Я знаю эту историю с самого начала и понимаю, что она была нужна, чтобы помешать мне стать президентом ФИФА.

Я знаю, что для моих врагов важно было время. Они не заботились об этих двух миллионах - их интересовало время. Они отстраняли меня на 10 лет. Они даже не приходят на апелляцию. Они прекрасно знают, что уже выиграли. Мы все это знаем".

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Источник:
RMC Sport
Опубликовал: Екатерина Власова
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