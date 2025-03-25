Платини - об оправдании в праве о коррупции: Моя честь восстановлена, мои враги хотели помешать мне вреда
Мишель высказался о решении суда
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Stefania D'Alessandro
Экс-президент УЕФА Мишель Платини прокомментировал
"Моя честь восстановлена. Десятилетнее преследование со стороны ФИФА и нескольких швейцарских федеральных прокуроров наконец завершено.
В моей семье никто никогда не верил, что я виноват хоть в чем-то. Я знаю эту историю с самого начала и понимаю, что она была нужна, чтобы помешать мне стать президентом ФИФА.
Я знаю, что для моих врагов важно было время. Они не заботились об этих двух миллионах - их интересовало время. Они отстраняли меня на 10 лет. Они даже не приходят на апелляцию. Они прекрасно знают, что уже выиграли. Мы все это знаем".
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