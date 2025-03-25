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Бавария оштрафована за поведение своих фанатов

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Клуб заплатит штраф на сумму более 100 тысяч евро

Бавария оштрафована за поведение своих фанатов

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Немецкий футбольный союз (DFB) оштрафовал мюнхенскую "Баварию" на сумму более 100 тысяч евро за неспортивное поведение ее болельщиков во время нескольких матчей этого сезона.

Причиной штрафа стало использование пиротехники фанатами "Баварии" на матчах против "Штутгарта", "Лейпцига" и дортмундской "Боруссии".

DFB считает такие действия опасными и нарушают правила безопасности на стадионах.

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Бавария (Мюнхен)
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Источник:
Bayern & Germany
Опубликовал: Екатерина Власова
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