ТМ. Сборная Швеции разгромила Северную Ирландию
Феерия голов
Фото: Getty Images / Global Images Ukraine
25 марта состоялся товарищеский матч между национальными сборными Швеции и Северной Ирландии.
Счет был открыт шведами на 7-й минуте поединка. Автором гола является Хольм. На экваторе первого тайма сборная Швеции удвоила свое преимущество - Нюгрен реализовал вой момент.
После перерыва шведы отличились еще тремя голами - на 59-й минуте и на 64-й и 77-й. А национальная команда Северной Ирландии в конце второго тайма отыграла лишь один мяч.
Международные товарищеские матчи
Швеция - Северная Ирландия - 5:1
Голы: Гольм 7', Нюгрен 32', Сема 59', Исак 64', Эланга 77' - Прайс 89'
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