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Тотти - о визите в Москву: Я не политик и не дипломат, я спортсмен - без проблем поеду в Киев с той же целью

Общие новости

Франческо готов отказаться от поездки в Москву, если получит соответствующий запрос

Тотти - о визите в Москву: Я не политик и не дипломат, я спортсмен - без проблем поеду в Киев с той же целью

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Бывший нападающий "Ромы" Франческо Тотти прокомментировал свой запланированный визит в Москву на церемонию награждения Премии РБ.

"Моя поездка в Москву уже несколько дней вызывает бесконечные споры. Но я не политик и не дипломат, я спортсмен, который продвигает его ценности по всему миру.

Я всегда это делал: сначала как футболист, а теперь в новом статусе. В течение многих лет я ездил во все страны, куда меня приглашали говорить о спорте, и я без проблем поеду в Киев с той же целью. Тем не менее, если бы я получил просьбу от компетентного органа не участвовать в московском мероприятии, я бы ни минуты не колеблясь сделал бы шаг назад.

Все остальное, я считаю лицемерием и спекуляциями со стороны тех, кто хочет прославиться, используя мое имя", - сказал Тотти.

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Источник:
Аnsa
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
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Spokoyno (Київ)
25.03.2025 в 22:37
...А третій футболіст! гівняна логіка А яка різниця, хто мені наливає вбивця чи мафіозі! Наливає, чого ж не випити!
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Комментарии 1
avatar
Spokoyno (Київ)
25.03.2025 в 22:37
...А третій футболіст! гівняна логіка А яка різниця, хто мені наливає вбивця чи мафіозі! Наливає, чого ж не випити!
Ответить
0
0

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