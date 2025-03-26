ТМ. Швейцария – Люксембург 3:1. Крестоносцы прерывают серию из 8 поединков без побед. Обзор матча
У россокрочати была неудачная полоса
Фото: Getty Images / Global Images Ukraine
Подопечные Якина активно начали встречу и уже через полчаса забили сопернику 4 мяча (один из голов отменили из-за офсайда). В конце основного времени "красные" львы реализовали пенальти, избежав сухого разгромного поражения.
"Команда А" последний раз побеждала еще в июне 2024 года, когда в ⅛ финала Евро обыграла Италию (2:0). Сборная Великого Герцогства не может одержать викторию в семи выездах подряд.
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Смотрите обзор товарищеского матча
Санкт-Галлен. AFG Арена
Швейцария – Люксембург 3:1
Голы: Варгас, 9, Эмболо, 12 (п), Мугайм, 29 – Синани, 89 (п)
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