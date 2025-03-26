  1. UA-Футбол ⚽
  2. Общие новости
  3. Новости Общие новости
  4. Новость
В тренде

ТМ. Швейцария – Люксембург 3:1. Крестоносцы прерывают серию из 8 поединков без побед. Обзор матча

Общие новости
Обновлено

У россокрочати была неудачная полоса

ТМ. Швейцария – Люксембург 3:1. Крестоносцы прерывают серию из 8 поединков без побед. Обзор матча

Фото: Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Подопечные Якина активно начали встречу и уже через полчаса забили сопернику 4 мяча (один из голов отменили из-за офсайда). В конце основного времени "красные" львы реализовали пенальти, избежав сухого разгромного поражения.

"Команда А" последний раз побеждала еще в июне 2024 года, когда в ⅛ финала Евро обыграла Италию (2:0). Сборная Великого Герцогства не может одержать викторию в семи выездах подряд.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Смотрите обзор товарищеского матча

Санкт-Галлен. AFG Арена

Швейцария – Люксембург 3:1

Голы: Варгас, 9, Эмболо, 12 (п), Мугайм, 29 – Синани, 89 (п)

По теме
yellow-arrow
Тотти - о визите в Москву: Я не политик и не дипломат, я спортсмен - без проблем поеду в Киев с той же целью
yellow-arrow
ТМ. Сборная Швеции разгромила Северную Ирландию
yellow-arrow
Бавария оштрафована за поведение своих фанатов
Люксембург Национальная сборная Швейцарии
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Megogo
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
100 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости