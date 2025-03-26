"Они не сделали ничего". Сын Диего Марадоны обвиняет врачей в смерти отца
Я уверен, что мы докажем факт халатности (с)
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Сын легендарного аргентинского футболиста Диего Марадоны обвинил врачей в смерти своего отца.
"Больше всего меня ранит то, что его убили. Это настолько очевидно. Они не лечили его должным образом и не сделали ничего, чтобы его спасти. Я не могу смириться с тем, чего врачи не сделали. Я уверен, что мы докажем факт халатности.
После многих лет судебных разбирательств и кражи денег мой отец оказался им выгоден только после своей смерти. Почему? Я не знаю. Но одно несомненно: после того, как врачи поступили так, как они поступили, и те, кто их поставил на это место, у меня просто нет другого вывода. Если бы его лечили как следует, он мог бы сейчас сидеть здесь", - сказал Диего-младший.
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