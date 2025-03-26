Женская ЛЧ: Лион победил Баварию и вышел в полуфинал
Результат матча
shakhtar.com
26 марта состоялся ответный матч 1/4 финала женской Лиги чемпионов между "Лионом" и "Баварией".
Французская команда в первом тайме проигрывала со счетом 0:1, а уже после перерыва «Лион» реализовал целых четыре голевых момента: 46-й минуте и на 54-й, 60-й и 90+5'.
В итоге в полуфинал прошел ФК «Лион» с общим счетом 6:1.
Четвертьфинал ЛЧ. Ответный матч
"Лион" - "Бавария" - 4:1
Голы: Дюморне 46', Дани 54', Чавинга 60', Хегерберг 90+5' - Буль 33'
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