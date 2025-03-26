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Разгромили соперника. Женский Арсенал прошёл в полуфинал Лиги Чемпионов

Общие новости

Соперник был не лёгкий

Разгромили соперника. Женский Арсенал прошёл в полуфинал Лиги Чемпионов

УЕФА

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Женский "Арсенал" прошёл в полуфинал Лиги Чемпионов.

Футболистки лондонского клуба победили "Реал" и по сумме двух матчей прошли в полуфинал. Все три гола были забиты в первые 15 минут второго тайма.

Первый матч английская команда проиграла со счётом 0:2.

"Арсенал" в полуфинале встретится с "Лионом". Полуфинальные матчи состоятся 19/20 апреля, ответные – 26/27 апреля.

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Примечательно, что мужская команда "Арсенала" также в 1/4 финала встретится с "Реалом". Матчи состоятся 8 и 16 апреля.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Прийменко
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