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На фоне обстрелов Украины. Чиновники УЕФА хотят вернуть Россию в футбол

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На фоне обстрелов Украины. Чиновники УЕФА хотят вернуть Россию в футбол

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Чиновники УЕФА хотят вернуть Россию в футбол.

На следующей неделе в Белграде состоится конгресс УЕФА и его повестка выглядит спокойной. Но некоторые чиновники обсуждают "возвращение России в футбол хоть завтра".

"В настоящее время предпринимаются шаги, чтобы вернуть Россию в футбол. Есть влиятельные футбольные деятели, которые "вернули бы их завтра". Хотя считается, что Россия по-прежнему оказывает значительное влияние на игру, отчасти это стремление связано с политикой. Некоторые считают, что страну вообще не следовало исключать. Внутреннее давление растёт.", — сообщает один высокопоставленный источник The Independent.

Источник пишет, что ФИФА и УЕФА исключили Россию от участия в соревнованиях, поскольку как минимум 12 европейских ассоциаций отказались играть с агрессором, и ожидалось, что их число вырастет до 18. Одной из таких стран была Польша, которая должна была играть плей-офф с Россией за выход на Чемпионат Мира 2022.

УЕФА и ФИФА пришлось выбирать между отстранением 12-ти команд или только одной, поэтому Россию исключили из соревнований.

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Напомним, что российские команды и сборная исключены от участия в соревнованиях после начала полномасштабной войны против Украины.

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Источник:
Independent
Опубликовал: Владислав Прийменко
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