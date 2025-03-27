Кресты Дэвиса, разгром Бразилии и трагичный финал Феликса. Главные новости за 26 марта

UA-Футбол составил для вас подборку главных новостей за среду, 26 марта.

Альфонсо Дэвис получил тяжелую травму в расположении сборной. Защитник повредил крестообразные связки колена в матче Лиги наций КОНКАКАФ Канада – США. Сроки восстановления – от полугода. Кроме Дэвиса у "Баварии" вылетел также Упамекано.

В рамках южноамериканского отбора к ЧМ Аргентина разгромила Бразилию. Финальный счет – 4:1. У Энцо Фернандеса и Хулиана Альвареса по голу+ассисту, Месси пропускал игру из-за травмы. Бразильцы завершили игру в Буэнос-Айресе с одним ударом в створ за 90 минут.

"Боруссия" планируется масштабные изменения внутри клуба по итогам провального сезона. В рамках перестройки в клуб может прийти легендарный функционер Ральф Рангник. Речь о посте спортивного директора. Сейчас у Рангника конфликт с руководителями федерации футбола Австрии, где он является главным тренером сборной.

"Реал" не собирается форсировать возвращение Тибо Куртуа после травмы, полученной в расположении сборной. Это означает, что на ближайший тур против "Леганеса" место в воротах займет Андрей Лунин. Для украинца этот матч станет 11-м в сезоне на клубном уровне.

А вот другой наш легионер-кипер, наоборот, рискует присесть на лавку. На фоне серии ошибок Анатолий Трубин может потерять место в стартовом составе "Бенфики". Коуч "орлов" может дать шанс резервисту Соарешу на ближайшую игру с "Жил Висенте", которая состоится в пятницу.

Большая карьера Жоау Феликса рискует закончиться уже в 25 лет. Игрок "Челси" ведет переговоры о переходе в турецкий "Галатасарай". Эту информацию подтвердил его агент Жорже Мендеш. Сейчас Феликс на правах аренды играет за "Милан", где с января отыграл 10 матчей (1+1).