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Муту: Если бы не кокаин, я мог бы выиграть Золотой мяч

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Адриан Муту поделился своими мыслями

Муту: Если бы не кокаин, я мог бы выиграть Золотой мяч

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Бывший игрок "Челси" Адриан Муту заявил, что мог стать обладателем "Золотого мяча", если бы не употреблял кокаин.

"Употребление кокаина во время моего пребывания в Челси было худшим решением, которое я мог принять в своей карьере. Я был одинок и печален, но ни депрессия, ни что-либо другое не оправдывало мои действия. Нулевая толерантность - такой была политика Челси в отношении наркотиков. И я думаю, это правильно. Я совершил ошибку, сбился с пути и поплатился за это. Я был слишком молод и слишком одинок.

Я много размышлял об этом и считаю, что более одного сезона я был одним из лучших игроков мира, поэтому я мог легко выиграть Золотой мяч. Но плохие решения помешали мне это сделать. Я стараюсь не мучиться из-за этого", - признался экс-футболист.

В 2004 году футболист был дисквалифицирован на восемь месяцев за употребление кокаина. После этого "Челси" разорвал контракт с румынским нападающим.

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Адриан Муту
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Источник:
Football Italia
Опубликовал: Екатерина Власова
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