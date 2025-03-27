Муту: Если бы не кокаин, я мог бы выиграть Золотой мяч
Адриан Муту поделился своими мыслями
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Бывший игрок "Челси" Адриан Муту заявил, что мог стать обладателем "Золотого мяча", если бы не употреблял кокаин.
"Употребление кокаина во время моего пребывания в Челси было худшим решением, которое я мог принять в своей карьере. Я был одинок и печален, но ни депрессия, ни что-либо другое не оправдывало мои действия. Нулевая толерантность - такой была политика Челси в отношении наркотиков. И я думаю, это правильно. Я совершил ошибку, сбился с пути и поплатился за это. Я был слишком молод и слишком одинок.
Я много размышлял об этом и считаю, что более одного сезона я был одним из лучших игроков мира, поэтому я мог легко выиграть Золотой мяч. Но плохие решения помешали мне это сделать. Я стараюсь не мучиться из-за этого", - признался экс-футболист.
В 2004 году футболист был дисквалифицирован на восемь месяцев за употребление кокаина. После этого "Челси" разорвал контракт с румынским нападающим.
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