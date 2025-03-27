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Стефано Пиоли может совсем скоро вернуться в Серию А

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Об этом пишет Football Italia

Стефано Пиоли может совсем скоро вернуться в Серию А

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Бывший тренер "Милана" Стефано Пиоли, который сейчас возглавляет "Аль-Наср", может вернуться в Серию А.

По информации Football Italia, одним из возможных вариантов для Пиоли является "Рома", которая ищет нового тренера после того, как Клаудио Раньери покинет пост в конце сезона.

59-летний специалист возглавил "Аль-Насср" в сентябре 2024 года, всего через несколько месяцев после увольнения из "Милана".

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Клаудио Раньери Стефано Пиоли Аль-Наср
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Источник:
Football Italia
Опубликовал: Екатерина Власова
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