Стефано Пиоли может совсем скоро вернуться в Серию А

Бывший тренер "Милана" Стефано Пиоли, который сейчас возглавляет "Аль-Наср", может вернуться в Серию А.

По информации Football Italia, одним из возможных вариантов для Пиоли является "Рома", которая ищет нового тренера после того, как Клаудио Раньери покинет пост в конце сезона.

59-летний специалист возглавил "Аль-Насср" в сентябре 2024 года, всего через несколько месяцев после увольнения из "Милана".