Стефано Пиоли может совсем скоро вернуться в Серию А
Об этом пишет Football Italia
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Бывший тренер "Милана" Стефано Пиоли, который сейчас возглавляет "Аль-Наср", может вернуться в Серию А.
По информации Football Italia, одним из возможных вариантов для Пиоли является "Рома", которая ищет нового тренера после того, как Клаудио Раньери покинет пост в конце сезона.
59-летний специалист возглавил "Аль-Насср" в сентябре 2024 года, всего через несколько месяцев после увольнения из "Милана".
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Источник:Football Italia
Опубликовал: Екатерина Власова
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