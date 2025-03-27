Легенда сборной Франции намерен стать президентом Ривер Плейт

Легендарный французский нападающий Давид Трезеге намерен баллотироваться на пост президента аргентинского футбольного клуба "Ривер Плейт". Об этом сообщает L'Equipe.

47-летний француз уже начал формировать свою команду для участия в выборах, которые состоятся в декабре 2025 года.

Трезеге имеет тесную связь с "Ривер Плейтом", поскольку выступал за клуб с 2012 по 2013 год.