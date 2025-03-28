Победа Барселоны, дебют украинца за немецкий клуб и возвращение Букайо Сака. Главные новости за 27 марта

Много скандалов поднялось в испанской прессе после того, как стала известна дата перенесенного матча между "Браселоной" и "Осасуной". Не все игроки успели вернуться из лагерей своих сборных, все уставшие. Но другой даты Ла Лига подобрать не смогла. Несмотря на все это, каталонцы смогли спокойно справиться со своим соперником и одержать победу со счетом 3:0. Голы на счету у Торреса, Ольмо и Левандовского.

Украинский легионер "Фортуны" Дюссельдорф Максим Лень дебютировал за основной состав команды. 18-летний футболист вышел на замену в контрольном матче против нидерландского "Эраклеса" во время международной паузы. Игра завершилась вничью - 0:0.

Согласно информации от издания Diario AS, лучший бомбардир в истории клуба Антуан Гризманн хочет остаться в "Атлетико" на еще один год, несмотря на то, что его связывают с переездом в США. Руководство "матрасников" тоже хочет сохранить 34-летнего француза на следующий сезон. Они считают, что футболист может играть на самом высоком уровне.

Катарская компания Qatar Sports Investments (QSI), которая владеет французским футбольным клубом "Пари Сен-Жермен" (ПСЖ), ведет переговоры о приобретении испанской "Малаги". Об этом сообщает L'Equipe. По информации источника, переговоры находятся на продвинутой стадии, а сумма сделки оценивается в 100 миллионов евро.

Правый вингер "Арсенала" Букайо Сака вернулся к тренировкам с командой. Об этом футболист сообщил в своем Instagram. Игрок опубликовал фото с тренировки и подписал: "Снова привет". Напомним, что Сака травмировался в матче 17 тура АПЛ против "Кристал Пэлас" 21 декабря.

По словам The Athletic, будущее Анге Постекоглу в долгосрочной перспективе под вопросом после этого сезона. Клуб стал подбирать кандидатов на замену.

Главная цель — тренер "Борнмута" Андони Ираола, у которого остался год по контракту. Если лондонский клуб решит подписать специалиста, то им придется заплатить 10 млн фунтов. Но ситуация может измениться, если тренера привлекут более крупные клубы, такие как "Реал Мадрид".

Конголезский вингер ЛНЗ Бени Макуана, которого черкасский клуб совсем недавно арендовал у "Полесья", не сыграет в очном противостоянии команд в рамках 22-го тура УПЛ, которое состоится уже сегодня, 28 марта. Как сообщает журналист Игорь Бурбас, Макуана не имеет права играть против бывшей команды по условиям арендного соглашения.