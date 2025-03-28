Легенду Барселоны оправдали по делу об изнасиловании
Очередная победа бразильца
Getty Images/Global Images Ukraine
Бывший защитник "Барселоны" Дани Алвес был оправдан после апелляции по делу об изнасиловании.
Верховный суд испанского региона Каталония заявил, что отменил первоначальное решение по делу 41-летнего бразильца, указав, что в нем были обнаружены "непоследовательности и противоречия".
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Напомним, Алвес был признан виновным в сексуальном насилии в феврале прошлого года и приговорен к четырем годам и шести месяцам тюремного заключения. Дани отрицал правонарушение в течение трехдневного суда.
Было установлено, что Алвес изнасиловал жертву в ванной комнате престижного ночного клуба Барселоны в канун 2022 года.
В марте прошлого года бразилец заплатил залог в размере 1 млн евро, чтобы выйти из тюрьмы и одновременно обжаловать обвинительный приговор.
В течение карьеры Алвес, помимо периода в "Барселоне", прославился выступлениями за "Ювентус", "Севилью" и "Пари Сен-Жермен". На счету Дани 43 завоеванных титула.
Популярное сейчас
- Вацко – о Ракицком в Черноморце: Не факт, что такого плана игрок это безумное усиление
- "Для меня это как воплощение всех проблем Динамо": журналист назвал игрока, отражающего положение дел в команде
- Вацко: Может еще Шевченко перед отцом Степанова на колени стать должен? Таких футболистиков очень много в украинском футболе
- Не нужен ни тем, ни другим. Украинцу в Англии летом придется искать новый клуб
- Борьба за наследство и опеку: звездный футболист рискует потерять дом и права на детей
- Романтика вне поля: спортивный директор Боруссии встречается с девушкой, младше его на 14 лет