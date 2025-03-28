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Легенду Барселоны оправдали по делу об изнасиловании

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Очередная победа бразильца

Легенду Барселоны оправдали по делу об изнасиловании

Getty Images/Global Images Ukraine

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Бывший защитник "Барселоны" Дани Алвес был оправдан после апелляции по делу об изнасиловании.

Верховный суд испанского региона Каталония заявил, что отменил первоначальное решение по делу 41-летнего бразильца, указав, что в нем были обнаружены "непоследовательности и противоречия".

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Напомним, Алвес был признан виновным в сексуальном насилии в феврале прошлого года и приговорен к четырем годам и шести месяцам тюремного заключения. Дани отрицал правонарушение в течение трехдневного суда.

Было установлено, что Алвес изнасиловал жертву в ванной комнате престижного ночного клуба Барселоны в канун 2022 года.

В марте прошлого года бразилец заплатил залог в размере 1 млн евро, чтобы выйти из тюрьмы и одновременно обжаловать обвинительный приговор.

В течение карьеры Алвес, помимо периода в "Барселоне", прославился выступлениями за "Ювентус", "Севилью" и "Пари Сен-Жермен". На счету Дани 43 завоеванных титула.

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Источник:
Sky News
Опубликовал: Александр Бураков
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