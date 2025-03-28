Легенду Барселоны оправдали по делу об изнасиловании

Бывший защитник "Барселоны" Дани Алвес был оправдан после апелляции по делу об изнасиловании.

Верховный суд испанского региона Каталония заявил, что отменил первоначальное решение по делу 41-летнего бразильца, указав, что в нем были обнаружены "непоследовательности и противоречия".

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Напомним, Алвес был признан виновным в сексуальном насилии в феврале прошлого года и приговорен к четырем годам и шести месяцам тюремного заключения. Дани отрицал правонарушение в течение трехдневного суда.

Было установлено, что Алвес изнасиловал жертву в ванной комнате престижного ночного клуба Барселоны в канун 2022 года.

В марте прошлого года бразилец заплатил залог в размере 1 млн евро, чтобы выйти из тюрьмы и одновременно обжаловать обвинительный приговор.

В течение карьеры Алвес, помимо периода в "Барселоне", прославился выступлениями за "Ювентус", "Севилью" и "Пари Сен-Жермен". На счету Дани 43 завоеванных титула.