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Звездный вингер Реала встретился со своим двойником в Музее мадам Тюссо

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Восковую статую нападающего впервые показали в Лондоне

Звездный вингер Реала встретился со своим двойником в Музее мадам Тюссо

Фото - Інстаграм Кіліана Мбаппе

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Звездный вингер мадридского "Реала" встретился со своим "двойником" в Музее мадам Тюссо в Лондоне.

26-летний Килиан Мбаппе был в восторге, увидев абсолютную копию себя, но из воска. Французский форвард поделился своими впечатлениями с прессой, назвав эту работу идеальной.

"Ничего себе! Я поражен, у него такая же футболка и даже такие же бутсы, как у меня. Мне это невероятно нравится. Это очень и очень весело. Мне очень приятно, так что я хочу поблагодарить всех людей, которые работали над этим проектом".

По словам издания L'Equipe, авторам понадобилось четыре часа анализа лица и физического характера футболиста, чтобы попытаться максимально точно зафиксировать его черты.

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На следующей неделе восковую статую Килиана Мбаппе будет впервые показано в Мадриде.

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Реал (Мадрид) Килиан Мбаппе
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Источник:
L'Equipe
Опубликовал: Андрей Журба
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