Звездный вингер Реала встретился со своим двойником в Музее мадам Тюссо

Звездный вингер мадридского "Реала" встретился со своим "двойником" в Музее мадам Тюссо в Лондоне.

26-летний Килиан Мбаппе был в восторге, увидев абсолютную копию себя, но из воска. Французский форвард поделился своими впечатлениями с прессой, назвав эту работу идеальной.

Man of the match, KYLIAN MBAPPÉ has officially joined our team.. 04.04.25 ????????⚽️ pic.twitter.com/x8e2UPE3fi