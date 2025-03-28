Тренера сборной Бразилии уволили после разгрома от Аргентины - СМИ
Об этом пишет издание UOL
Getty Images/Global Images Ukraine
Бразильская конфедерация футбола (CBF) объявила об увольнении 62-летнего Доривала Жуниора с поста главного тренера национальной сборной. Об этом сообщает издание UOL.
Решение было принято после разгромного поражения бразильцев от сборной Аргентины со счетом 1:4.
Доривал Жуниор возглавлял сборную Бразилии с января 2024 года. За это время команда провела 14 матчей в рамках отборочного цикла к Чемпионату мира 2026 года.
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Источник:UOL
Опубликовал: Екатерина Власова
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