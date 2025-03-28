Тренера сборной Бразилии уволили после разгрома от Аргентины - СМИ

Бразильская конфедерация футбола (CBF) объявила об увольнении 62-летнего Доривала Жуниора с поста главного тренера национальной сборной. Об этом сообщает издание UOL.

Решение было принято после разгромного поражения бразильцев от сборной Аргентины со счетом 1:4.

Доривал Жуниор возглавлял сборную Бразилии с января 2024 года. За это время команда провела 14 матчей в рамках отборочного цикла к Чемпионату мира 2026 года.