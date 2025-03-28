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Теперь официально: Сборная Бразилии уволила главного тренера

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Доривал уволен с должности

Теперь официально: Сборная Бразилии уволила главного тренера

Getty Images/Global Images Ukraine

Екатерина Власова Автор UA-Футбол
Новина українською

Бразильская конфедерация футбола (CBF) объявила об увольнении Доривала Жуниора с поста главного тренера национальной сборной после сокрушительного поражения от Аргентины со счетом 4:1.

"Руководство благодарит профессионала и желает ему успехов в продолжении карьеры. Отныне CBF будет работать над поиском замены специалисту", - говорится в заявлении.

Напомним, что Доривал возглавил сборную Бразилии в январе 2024 года.

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