Теперь официально: Сборная Бразилии уволила главного тренера

Бразильская конфедерация футбола (CBF) объявила об увольнении Доривала Жуниора с поста главного тренера национальной сборной после сокрушительного поражения от Аргентины со счетом 4:1.

"Руководство благодарит профессионала и желает ему успехов в продолжении карьеры. Отныне CBF будет работать над поиском замены специалисту", - говорится в заявлении.

NOTA OFICIAL ????????



A Confederação Brasileira de Futebol informa que o técnico Dorival Júnior não comanda mais a Seleção Brasileira. A direção agradece ao profissional e deseja sucesso na continuidade de sua carreira. A partir de agora, a CBF vai trabalhar em busca do substituto.… pic.twitter.com/CVbTAOaYPQ — CBF Futebol (@CBF_Futebol) March 28, 2025

Напомним, что Доривал возглавил сборную Бразилии в январе 2024 года.