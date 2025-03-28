Теперь официально: Сборная Бразилии уволила главного тренера
Доривал уволен с должности
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Бразильская конфедерация футбола (CBF) объявила об увольнении Доривала Жуниора с поста главного тренера национальной сборной после сокрушительного поражения от Аргентины со счетом 4:1.
"Руководство благодарит профессионала и желает ему успехов в продолжении карьеры. Отныне CBF будет работать над поиском замены специалисту", - говорится в заявлении.
NOTA OFICIAL ????????— CBF Futebol (@CBF_Futebol) March 28, 2025
A Confederação Brasileira de Futebol informa que o técnico Dorival Júnior não comanda mais a Seleção Brasileira. A direção agradece ao profissional e deseja sucesso na continuidade de sua carreira. A partir de agora, a CBF vai trabalhar em busca do substituto.… pic.twitter.com/CVbTAOaYPQ
Напомним, что Доривал возглавил сборную Бразилии в январе 2024 года.
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