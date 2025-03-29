Фабрицио Романо опроверг слухи о совместной игре Роналду и Месси

Недавно в СМИ появились слухи о том, что Криштиану Роналду и Лионель Месси могут вместе сыграть в составе “Интера” Майами на следующем клубном Чемпионате мира. Однако Фабрицио Романо опроверг их.

Инсайдер заявил, что сообщение о возможной игре Роналду и Месси за "геронов" по краткосрочному соглашению не обсуждалось.

КЧМ-2025 состоится в США с 15 июня по 13 июля. В турнире примут участие 32 команды, в том числе и "Интер" Майами. Саудовский "Аль-Наср", за который выступает Криштиану Роналду, не будет играть.

Отметим, что всего Месси и Роналду провели друг против друга 36 официальных матчей. В последний раз они встречались на групповом этапе Лиги чемпионов сезона 2020-2021. Тогда "Ювентус" выиграл "Барселону" со счетом 3:0.