Служба SIS обнаружила 159 потенциально договорных футбольных матчей в 2024 году
67 подозрительных матчей состоялись в Южной Америке
Служба по обеспечению спортивной честности Starlizard Integrity Services (SIS) опубликовала результаты анализа 74 386 футбольных матчей, сыгранных в 2024 году.
Согласно их данным, 159 из этих матчей имеют признаки потенциальной договорной игры.
В общем, 139 поединков было сыграно в рамках национальных чемпионатов и кубковых турниров, 14 - товарищеские встречи, 3 - матчи молодежных команд, и 1 - женский.
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Источник:newswire
Опубликовал: Екатерина Власова
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