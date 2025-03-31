  1. UA-Футбол ⚽
  2. Общие новости
  3. Новости Общие новости
  4. Новость
В тренде

Служба SIS обнаружила 159 потенциально договорных футбольных матчей в 2024 году

Общие новости

67 подозрительных матчей состоялись в Южной Америке

Служба SIS обнаружила 159 потенциально договорных футбольных матчей в 2024 году

Новина українською

Служба по обеспечению спортивной честности Starlizard Integrity Services (SIS) опубликовала результаты анализа 74 386 футбольных матчей, сыгранных в 2024 году.

Согласно их данным, 159 из этих матчей имеют признаки потенциальной договорной игры.

В общем, 139 поединков было сыграно в рамках национальных чемпионатов и кубковых турниров, 14 - товарищеские встречи, 3 - матчи молодежных команд, и 1 - женский.

Читайте такжеКубок Украины, Барса в Мадриде и три дерби: Манчестера, Лондона и Милана. Расписание футбола на 31 марта – 6 апреля
По теме
yellow-arrow
Яремчук – о дубле Панатинаикосу: Я заслужил эти голы. Большинство людей не видят моей работы вне игры
yellow-arrow
Наставник Олимпиакоса: Яремчук - игрок, который с начала сезона работал без перерыва
yellow-arrow
Яремчук - после дубля: Большой результат приходит тогда, когда ты отдаешь все ради своей цели
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
newswire
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
100 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости