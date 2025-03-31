Служба SIS обнаружила 159 потенциально договорных футбольных матчей в 2024 году

Служба по обеспечению спортивной честности Starlizard Integrity Services (SIS) опубликовала результаты анализа 74 386 футбольных матчей, сыгранных в 2024 году.

Согласно их данным, 159 из этих матчей имеют признаки потенциальной договорной игры.

В общем, 139 поединков было сыграно в рамках национальных чемпионатов и кубковых турниров, 14 - товарищеские встречи, 3 - матчи молодежных команд, и 1 - женский.