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Подарили яйца. Вратарь норвежского клуба получил необычную награду лучшему игроку матча

Общие новости

Интересная инициатива от спонсоров

Подарили яйца. Вратарь норвежского клуба получил необычную награду лучшему игроку матча

Фото - Bryne FK

Новина українською

В матче 1-го тура чемпионата Норвегии "Буде/Глимт" минимально обыграл на выезде "Брюне" (0:1), но не результат этого поединка стал главным событием того вечера, а награда, которую получил один из героев встречи.

Несмотря на поражение, 24-летний голкипер "Брюне" Ян де Бур, который совершил три сейва и отразил пенальти, был признан лучшим футболистом матча по версии клуба, поэтому после финального свистка его вознаградили четырьмя десятками яиц от одного из партнеров — Steinsland & Co, компании, которая специализируется на поставке яиц и цыплят.

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Добавим, что «Брюне» в прошлом сезоне занял второе место в первом дивизионе Норвегии и вернулся в Элитсериен.

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Источник:
Bryne FK
Опубликовал: Андрей Журба
Комментарии
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Don_Benito (Буча)
01.04.2025 в 13:03
По морді видно, який він радий подарунку
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Комментарии 1
Don_Benito (Буча)
01.04.2025 в 13:03
По морді видно, який він радий подарунку
Ответить
0
0

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