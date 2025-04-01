Подарили яйца. Вратарь норвежского клуба получил необычную награду лучшему игроку матча
Интересная инициатива от спонсоров
Фото - Bryne FK
В матче 1-го тура чемпионата Норвегии "Буде/Глимт" минимально обыграл на выезде "Брюне" (0:1), но не результат этого поединка стал главным событием того вечера, а награда, которую получил один из героев встречи.
Несмотря на поражение, 24-летний голкипер "Брюне" Ян де Бур, который совершил три сейва и отразил пенальти, был признан лучшим футболистом матча по версии клуба, поэтому после финального свистка его вознаградили четырьмя десятками яиц от одного из партнеров — Steinsland & Co, компании, которая специализируется на поставке яиц и цыплят.
Jan de Boer ble kåret til Brynes beste mot Bodø/Glimt og fikk reise hjem med bestemannspremien som denne kampen var fire brett med egg fra Steinsland & Co???????????? pic.twitter.com/ozzbZSFKaK— Bryne FK (@Bryne_FK) March 30, 2025
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Добавим, что «Брюне» в прошлом сезоне занял второе место в первом дивизионе Норвегии и вернулся в Элитсериен.
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