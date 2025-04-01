В марте 2025 года Дидье Дешам не вызвал Канте в сборную Франции, объяснив это мышечной травмой игрока. Сам Канте воспользовался паузой, чтобы посетить Мали – страну, откуда родом его родители. Там он сделал благотворительный взнос в несколько миллионов евро для строительства больницы.

После этого Канте вернулся в Саудовскую Аравию, где выступает за "Аль-Иттихад". Его контракт действует до 2026 года, и уже этим летом он может сменить команду. Ранее Канте связывали с "Атлетико" и "Барселоной", но теперь активизировался "Бешикташ". Как передает Foot Mercato, главный тренер турецкого клуба Оле Гуннар Сульшер лично общался с Канте и представил ему проект команды.

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34-летний хавбек открыт к возвращению в Европу и даже готов пойти на снижение зарплаты. В то же время "Аль-Иттихад" стремится получить финансовую компенсацию, поэтому "Бешикташ" уже готовит официальное предложение.

Добавим, что в этом сезоне Канте провел 24 матча за "Аль-Иттихад" во всех турнирах, забив 3 гола и отдав 3 результативные передачи.