Гражданская война, игнорирование власти и в шаге от исчезновения. Что пережил и как выпутался Дерри Сити

Случаи, когда клубы играют в иностранных чемпионатах, нередки. Например, целый ряд валлийских коллективов соревнуется в соответствующих английских эшелонах, а некоторые изредка добираются до АПЛ. В 2013-м "Суонси" вообще получил Кубок лиги — в финале Микаэль Лаудруп сокрушил "Брэдфорд" 5:0.

ФК "Андорра", основанная в 1942 году, добровольно переметнулась в Испанию — все потому, что андорская федерация появилась только в 1994-м, и тамошний уровень желал лучшего. Похожая "коллаборация" состоялась между Лихтенштейном и Швейцарией — убеждены, вы помните "Вадуц", с которым "Днепр-1" мерялся силами в Лиге конференций 2022/23.

Еще одно княжество, — Монако, — может похвастаться мощной силой, с которой считаются в Лиге 1. Здесь без всякой интриги — одноименная команда не просто собрала более двух десятков французских трофеев, но и попала в финал ЛЧ (где, правда, спасовала перед "Порту" Жозе Моуринью).

Все эти «кейсы» продиктованы желанием зарекомендовать себя в более конкурентной среде, прославиться, заработать средства — словом, воплотить спортивные амбиции. Здесь нет ничего удивительного, и на "переселенцев" не хватит пальцев рук; да что говорить, если даже сборные не пренебрегают подобной практикой — в 2005-м Австралия перебралась в Азиатскую конфедерацию, потому что откровенно боялась потерять класс со всевозможными Кирибати или Фиджи.

Впрочем, есть нетипичная история "перехода", и она полностью достойна внимания. Рассказываем о "Дерри Сити".

Дни лихолетья или низость утверждения "футбол вне политики"

Что может пойти не так, когда общество разделено на большие группы, отличные по этническим и религиозным мотивам, и готово доказать свою правоту радикальными методами? Не сказать, что сегодня на Туманном Альбионе царит гармония, однако нынешнее положение дел куда лучше, чем шестьдесят лет назад.

Северную Ирландию, которая и сейчас входит в Соединенное королевство, в 1960-х сильно лихорадило. Активизация националистов, стремившихся к воссоединению с Ирландией, разногласия между католиками, протестантами и англиканами, заинтересованность политических элит в перераспределении рычагов влияния — вся эта термоядерная смесь свалилась на головы и затронула возможные сферы. Футбол не остался в стороне. А конкретно — "Дерри".

По итогам сезона 1964/65 "кондитеры" оформили чемпионский трофей — как оказалось, единственный в бытность под эгидой североирландской футбольной ассоциации (далее — ИФА).

Лондондерри, второй по важности город после Белфаста, стоял на ногах и погрузился в водоворот праздничной атмосферы. По иронии судьбы, уже вскоре здесь развернулся эпицентр одного из самых масштабных внутренних конфликтов на островах.

Июнь 1968-го ознаменован началом борьбы за гражданские права. Католики выступили против дискриминации жилья, тогда как власти Северной Ирландии поддержали протестантов и руками Королевской полиции Ольстера не стеснялись выбрасывать людей "неподобающего вероисповедания" буквально на улицы.

В августе волна манифестаций докатилась до Лондондерри, в октябре едва не захлебнулась под натиском лоялистов, отстаивавших интересы короны, но в январе 1969-го снова набрала обороты. Триггер? Правоохранители с ощущением полной безнаказанности разогнали студенческий марш, направлявшийся из Белфаста, а затем устроили погром в районе Богсайд, где проживали католики.

В августе 1969-го ситуация известная, как "битва при Богсайде", повторилась, но с гораздо более широкими масштабами. В течение трех дней шли ожесточенные бои, с привлечением не только подручных предметов, но и огнестрельного оружия. Была вызвана так называемая Специальная полиция Ольстера (парамилитарное объединение, обученное подавлять восстания с особо жестоким упорством), однако такой ответ со стороны парламента, наоборот, мобилизовал толпу — настолько, что пришлось стягивать всех представителей органов, доступных на острове.

13 числа Республика Ирландия направила к границам регулярную армию (в 10 километрах от Лондондерри), объявила о развитии госпиталей для беженцев, а также призвала к вмешательству миротворческие силы ООН. На следующий день свое слово взял Джеймс Чичестер-Кларк, премьер-министр Северной Ирландии — пошел на беспрецедентный шаг и пригласил в город британских военных.

Утихомирило ли это настроения? Нисколько. Комендантский час, террористические акты, нападения на политиков — в воздухе витала невероятная напряженность, которая все нарастала.

А что там "Дерри"? "Красно-белые" что тогда, что сейчас базировались в Богсайде, на стадионе "Брендивелл". В середине команды царила терпимость, а вот за ее пределами — нет.

Первое футбольное последствие дней "Лихолетья" не заставило себя ждать — "Линфилд" отказался приехать на поединок и получил одобрение от ИФА. Причина: отсутствие стопроцентных гарантий безопасности.

Зато ассоциация вынесла вердикт: если "Сити" не отказывается от матча, то должен его организовать в Колрейне, городке в 45 километрах от Лондондерри. Будучи тесно привязанным к родным трибунам, "кондитеры" все же согласились на предложенные условия, чтобы сохранить спортивный принцип и избежать санкций.

В 1970-м к "Линфилду" присоединился "Гленторан", и ИФА в очередной раз нажала — на этот раз заявила, что клуб проведет домашние встречи в Белфасте. Здесь уже возникли серьезные разногласия — "красно-белые" заверили, что сопернику ничто не угрожает, и сами произнесли опасения: а как в столице отреагируют на католиков? Спойлер: вполне вменяемо.

Как итог, жирная точка была поставлена в 1971-м — пока "Дерри" дома рубился с "Баллиминой Юнайтед", фанаты не теряли времени за полем и сожгли автобус гостей. Как "Сити" не умолял остаться на "Брендивелле", функционеры стояли на своем — это уже слишком. Королевская полиция Ольстера запретила посещение арены и выдала знакомое постановление: хотите соревноваться — собираете вещи и переезжаете в Колрейн.

Несмотря на то коллектив дошел до финала кубка Ирландской футбольной ассоциации (увы, в ключевой момент спасовал перед "Лисберн Дистиллери" 0:3), в раздевалке царила растерянность. Колрейн? Вроде бы и выход. С другой стороны — отсутствие логистики (ужасная дорога, проверки на блокпостах, трудности с сообщением общественным транспортом).

В вот таком режиме "Дерри" существовал с октября 1971-го по сентябрь 1972-го — мало кому нужный, без активной фанатской базы и финансовых вливаний. Чтобы спастись, "кондитеры" вступили в серию переговоров — в конце концов, власти и спортивные чиновники пересмотрели требования по "Брендивеллу" и на бумаге готовились дать "зеленый свет". Неужели все налаживается?

Куда там. В конце функционеры устроили голосование — мол, вот как решат члены ИФА, так и будет. Выбор "за" сделали "Дерри", "Портадаун", "Бангор", "Клифтонвилл" и "Баллимена Юнайтед", свое категорическое "нет" выдвинули "Линфилд", "Гленторан", "Крузейдерс", "Ардс", "Гленавон" и "Лисберн Дистиллери". Воздержался ... "Колрейн", на чьих ресурсах и выживал "Сити" — бытует мнение, что это такая завуалированная месть, свинья, подложенная националистами с целью излишне задеть католиков. Поэтому, когда кто-то посмеет апеллировать шаблонным "футбол вне политики", не стесняйтесь и плюньте этому недалекому человеку между глаз.

Сработанная карма

13 октября 1973-го "Дерри" вышел из ИФА. Это не был демонстративный жест, а вынужденная необходимость — бюджет опустел, и львиная доля игроков ожидаемо сменила прописку. Что есть взамен? Субботняя утренняя лига (любительская ступень), молодежь, жаждущая футбола, несколько смельчаков-энтузиастов, готовых защищать честь района.

Звучит очень романтично, а на практике — тьма. Целых тринадцать лет скитаний в подвешенном состоянии, столько же тщетных попыток протолкнуть инициативу возвращения "Брендивелла". Каждый раз: "нет", "нет" и "нет" — Гарри Каван, президент ассоциации, тонко намекнул, что "Сити" не видать в первенстве. В кулуарах требовали извинений, покорности, признания превосходства одних над другими.

Какая же истерика прозвучала из кабинетов, когда "красно-белые" взялись методично налаживать связи с Ирландией. Товарищеские матчи с "Шемроком" и "Богемианом", постепенное партнерство и обмен перспективными ребятами — "Дерри" просигнализировал, что не против интегрироваться к соседям.

Как это реализовать? В 1985-м Футбольная ассоциация Ирландии (далее — ФАИ) основала Первый дивизион (второй по знаковости после Премьершипа) и подала запрос в ФИФА: мол, а почему бы не привлечь "кондитеров"? Надо сказать, что сам институт государства интенсивно лоббировал инициативу "трансфера": это же какой кейс для пропаганды — республика правдами и неправдами ратовала за "великую Ирландию", а тут есть желающие с противоположной стороны баррикад. Это можно использовать.

ФИФА согласилась с заявкой, урегулировала вопрос с ИФА (свои преференции получил вышеупомянутый Каван) и Королевской полицией Ольстера, а "Дерри" вознаградила специальным разрешением - самостоятельно определять соперников и отвечать за матчи. В Богсайде наконец выдохнули с облегчением.

Дальнейшие события развивались на удивление стремительно — мотивированная команда хорошо дебютировала в турнире (победила "Хоум Фарм" 3:1), задала положительный тон и в 1987-м с двух ног квалифицировалась в ирландскую элиту. В 1989-м покорилось национальное золото и кубок, за этим последовали выступления на международной арене — относительно стабильные до конца девяностых.

Знаете, что самое смешное? Наблюдая за достижениями "Сити", ИФА осуществила несколько подходов, чтобы вернуть коллектив под свою эгиду, однако была проигнорирована. Карма сработала.