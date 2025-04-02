Прокуратура оспаривает оправдание Дани Алвеса по делу об изнасиловании
Апелляция основывается на нарушении конституционных предписаний
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Прокуратура подала апелляцию на решение суда, который оправдал бывшего игрока "Барселоны" и "Севильи" Дани Алвеса по делу об изнасиловании.
Согласно сообщению Relevo, прокуратура официально объявила о подаче апелляции в палату по гражданским и уголовным делам Высшего суда Каталонии (TSJC), которая будет передана в прокуратуру Верховного суда.
Апелляция будет основываться на том, что приговор TSJC, отменивший 4,5-летнее тюремное заключение Алвеса, нарушает конституционные предписания и принципы Уголовного кодекса.
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Источник:relevo
Опубликовал: Екатерина Власова
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