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Прокуратура оспаривает оправдание Дани Алвеса по делу об изнасиловании

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Апелляция основывается на нарушении конституционных предписаний

Прокуратура оспаривает оправдание Дани Алвеса по делу об изнасиловании

Getty Images/Global Images Ukraine

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Прокуратура подала апелляцию на решение суда, который оправдал бывшего игрока "Барселоны" и "Севильи" Дани Алвеса по делу об изнасиловании.

Согласно сообщению Relevo, прокуратура официально объявила о подаче апелляции в палату по гражданским и уголовным делам Высшего суда Каталонии (TSJC), которая будет передана в прокуратуру Верховного суда.

Апелляция будет основываться на том, что приговор TSJC, отменивший 4,5-летнее тюремное заключение Алвеса, нарушает конституционные предписания и принципы Уголовного кодекса.

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Источник:
relevo
Опубликовал: Екатерина Власова
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