Осужденный за сексуальное насилие экс-игрок сборной Франции продолжит карьеру в Иране

Бывший нападающий сборной Франции Виссам Бен Йеддер стал игроком иранского "Сепахана".

В новый клуб 34-летний футболист перебрался на правах свободного агента. Контракт стороны заключили до лета 2026 года. Остальные детали сотрудничества неизвестны.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

В течение своей карьеры Бен Йеддер выступал в составах "Тулузы", "Севильи" и "Монако".

В ноябре 2024 года Виссам был условно осуждён на два года тюремного заключения за сексуальное насилие в состоянии алкогольного опьянения.



