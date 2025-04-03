Осужденный за сексуальное насилие экс-игрок сборной Франции продолжит карьеру в Иране
Возобновление карьеры
Getty Images/Global Images Ukraine
Бывший нападающий сборной Франции Виссам Бен Йеддер стал игроком иранского "Сепахана".
В новый клуб 34-летний футболист перебрался на правах свободного агента. Контракт стороны заключили до лета 2026 года. Остальные детали сотрудничества неизвестны.
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В течение своей карьеры Бен Йеддер выступал в составах "Тулузы", "Севильи" и "Монако".
В ноябре 2024 года Виссам был условно осуждён на два года тюремного заключения за сексуальное насилие в состоянии алкогольного опьянения.
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Источник:Sepahan
Опубликовал: Александр Бураков
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