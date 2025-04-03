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Осужденный за сексуальное насилие экс-игрок сборной Франции продолжит карьеру в Иране

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Возобновление карьеры

Осужденный за сексуальное насилие экс-игрок сборной Франции продолжит карьеру в Иране

Getty Images/Global Images Ukraine

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Бывший нападающий сборной Франции Виссам Бен Йеддер стал игроком иранского "Сепахана".

В новый клуб 34-летний футболист перебрался на правах свободного агента. Контракт стороны заключили до лета 2026 года. Остальные детали сотрудничества неизвестны.

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В течение своей карьеры Бен Йеддер выступал в составах "Тулузы", "Севильи" и "Монако".

В ноябре 2024 года Виссам был условно осуждён на два года тюремного заключения за сексуальное насилие в состоянии алкогольного опьянения.

Осужденный за сексуальное насилие экс-игрок сборной Франции продолжит карьеру в Иране - изображение 1

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Источник:
Sepahan
Опубликовал: Александр Бураков
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