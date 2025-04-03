Президент УЕФА о заработке ассоциации: Мы вкладываем их обратно в европейский футбол
Выступление на Конгрессе
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Президент УЕФА Александер Чеферин, выступая на Конгрессе, рассказал о заработке ассоциации.
Чиновник заверил, что 97% заработка УЕФА вкладываются в европейский футбол.
"Я часто слышу, что УЕФА слишком сосредоточен на зарабатывании денег… Но мы не холодная и бесчувственная машина для получения прибыли; мы — чудо сбора и распределения средств — с совестью. Потому что мы отдаем. Потому что мы распределяем эти средства — целых 97% на самом деле — справедливо, добросовестно. Мы вкладываем их обратно в футбол — в европейский футбол. На благо многих, а не очень немногих
Мы работаем для футбола и болельщиков, а не для разовой, краткосрочной прибыли. Мы поддерживаем футбол на всех уровнях, потому что финансовая устойчивость имеет важное значение для игры. Наши элитные соревнования и турниры генерируют важные фонды и повышают осведомленность широких масс».
Кто в спорте отдает больше, чем УЕФА? И отдает так же многообразно? Наша программа HatTrick — одна из крупнейших схем солидарности в спорте, перераспределяющая более половины чистого дохода от ЕВРО нашим ассоциациям-членам для инвестиций. Это настоящее единство, настоящая инклюзивность, настоящая солидарность — и настоящее управление", - заявил Чеферин.
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Напомним, что Александер Чеферин стал президентом УЕФА 14 сентября 2016 года.
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