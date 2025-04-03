  1. UA-Футбол ⚽
  2. Общие новости
  3. Новости Общие новости
  4. Новость
В тренде

Инфантино на конгрессе УЕФА высказался о возвращении России в футбол

Общие новости

Спорное решение

Инфантино на конгрессе УЕФА высказался о возвращении России в футбол

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Президент ФИФА Джанни Инфантино высказался о возвращении России в футбол.

По его словам, в случае прекращения войны в Украине, ФИФА рассчитывает вернуть Россию в футбол. По мнению Инфантино это будет означать, что всё решено. Также чиновник заметил, что футбол существует для объединения.

"Сейчас идут переговоры о мире в Украине. Я надеюсь, мы сможем вскоре начать новую страницу и вернуть Россию обратно на футбольную карту. Это будет означать, что все решено. Это то, к чему мы должны стремиться и за что молиться.

Это то, ради чего футбол существует. Не для того, чтобы разделять людей, а чтобы объединять их. Объединять мальчиков, девочек, людей откуда бы они не были. А как они объединяются? Благодаря соревнованиям", – сказал Инфантино.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Напомним, что участие российских команд и сборной в международных турнирах приостановлено с момента начала полномасштабной войны против Украины.

По теме
yellow-arrow
Президент УЕФА о заработке ассоциации: Мы вкладываем их обратно в европейский футбол
yellow-arrow
Гражданская война, игнорирование власти и в шаге от исчезновения. Что пережил и как выпутался Дерри Сити
yellow-arrow
Осужденный за сексуальное насилие экс-игрок сборной Франции продолжит карьеру в Иране
Джанни Инфантино Россия ФИФА война с россией
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
UEFA
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Джан Мурадов (Придеснянськ)
03.04.2025 в 14:21
Пішов би ти нафуй!
Ответить
1
0
Вернуться к новостям
Комментарии 1
Джан Мурадов (Придеснянськ)
03.04.2025 в 14:21
Пішов би ти нафуй!
Ответить
1
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
5 000
На сайт
4
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости