Инфантино на конгрессе УЕФА высказался о возвращении России в футбол

Президент ФИФА Джанни Инфантино высказался о возвращении России в футбол.

По его словам, в случае прекращения войны в Украине, ФИФА рассчитывает вернуть Россию в футбол. По мнению Инфантино это будет означать, что всё решено. Также чиновник заметил, что футбол существует для объединения.

"Сейчас идут переговоры о мире в Украине. Я надеюсь, мы сможем вскоре начать новую страницу и вернуть Россию обратно на футбольную карту. Это будет означать, что все решено. Это то, к чему мы должны стремиться и за что молиться. Это то, ради чего футбол существует. Не для того, чтобы разделять людей, а чтобы объединять их. Объединять мальчиков, девочек, людей откуда бы они не были. А как они объединяются? Благодаря соревнованиям", – сказал Инфантино.

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Напомним, что участие российских команд и сборной в международных турнирах приостановлено с момента начала полномасштабной войны против Украины.