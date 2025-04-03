Проблемы с билетами и бойкот фанатов. Суперкубок Польши установил антирекорд по посещаемости

Суперкубок Польши установил антирекорд по посещаемости.

На матч "Ягелонии" против "Вислы" пришли 10 935 зрителей. Это самый низкий показатель.

Ультрасы номинальных хозяев бойкотировали матч. Это связано, что изначально поединок должен был пройти на "Городском Стадионе" в Белостоке – домашней арене "Ягелонии". Но 21 марта Польский футбольный союз сообщил, что встреча переносится на "Нациорнальный стадион" в Варшаве.

Сектор, предназначенный для них, пустовал. Болельщики "Вислы" приехали поддержать свою команду. Верхние ярусы стадиона были недоступны для болельщиков.

Также у болельщиков возникли проблемы с электронными билетами. Фанаты стояли в очереди, чтобы распечатать пропуск на матч.

Myślicie, że to kolejka na mecz?

Ci ludzie stoją w kolejce do drukarki, bo na Superpuchar Polski nie można wejść z elektronicznym biletem XD



Brawo @pzpn_pl #JAGWIS pic.twitter.com/wC5wiwRWLo — Kuba (@kulesza_jakub) April 2, 2025

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"Ягелония" стала обладателем Суперкубка Польши, обыграв "Вислу" со счётом 1:0.