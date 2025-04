Скандал в УЕФА. На конгрессе почтили память ликвидированного российского оккупанта и экс-футболиста

УЕФА попали в очередной скандал, почтив память ликвидированного российского оккупанта и экс-футболиста.

В четверг, 3-го апреля, во время 49-го Конгресса УЕФА, который проходил в Белграде, организаторы мероприятия решили почтить память футбольных деятелей, которые умерли в 2024 году.

Однако, во время этого события УЕФА решили вспомнить Алексея Бугаева, который в декабре прошлого года был ликвидирован благодаря усилиям ВСУ на фронте. Бывший футболист сборной России был ранее приговорен к 9,5 годам лишения свободы по делу о хранении и перевозке наркотических веществ. А потом он пошел воевать против Украины.

???? @UEFA just honored a convicted drug trafficker killed while fighting for Russia against Ukraine.



Ex-footballer Aleksei Bugayev joined the Russian army after his conviction for large-scale drug trafficking. pic.twitter.com/qPNoxetEd5