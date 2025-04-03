В Вене во время реконструкции футбольного поля обнаружено массовое захоронение римских воинов I века н.э.
Об этом пишет Associated Press
АР
Во время реконструкции футбольного поля в районе Зиммеринг в Вене строители наткнулись на археологическую находку - массовое захоронение, датируемое I веком нашей эры.
По данным Associated Press, археологи из Венского музея подтвердили, что на месте раскопок обнаружены останки 129 человек, предположительно, воинов, погибших в битве с участием германских племен.
Радиоуглеродный анализ показал, что останки принадлежат периоду между 80 и 130 годами нашей эры.
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Источник:АР news
Опубликовал: Екатерина Власова
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