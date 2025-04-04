Травма Лунина, проигранные выборы Шевченко и жеребьевка полуфиналов Кубка Украины. Главные новости за 3 апреля

Вчера в Белграде состоялся Конгресс УЕФА, где, в частности, были проведены выборы в Исполком организации. Президент УАФ Андрей Шевченко занял лишь 4-е место из 5. При этом в Исполком УЕФА проходят только двое - представители Испании (Лузан Абаль Рафаэль) и Израиля (Моше Зуарес). Кандидатуру Шевченко поддержали 15 стран-ассоциаций, 39 проголосовали против. Следовательно, в следующие 2 года Украина не будет иметь права голоса в Исполкоме УЕФА.

В рамках Премьер-лиги прошло лондонское дерби между "Челси" и "Тоттенхэмом". Это противостояние всегда богато на голы и схватки. Схватки были, а вот голов не так много. Единственный легкомысленный гол в этой игре забил Энцо Фернандес после подачи от Коула Палмера на старте второго тайма. Также еще два гола были отменены: сначала гол Кайседо из-за офсайда накануне, а затем Папе Матар Сарра, поскольку перед ударом он сфолил против своего оппонента. "Челси" после победы возвращается на 4-е место, а „Тоттенхэм“ остался на 14-м.

Украинский нападающий "Ромы" Артем Довбик попал в список претендентов на приз лучшему игроку Серии А по итогам марта. Конкуренцию украинцу составят Николо Барелла ("Интер"), Лукас Да Кунья ("Комо"), Николо Фаджоли ("Фиорентина"), Риккардо Орсолини ("Болонья") и Умар Соле ("Удинезе"). Напомним, Довбик забил в марте три гола в четырех матчах чемпионата Италии.

Вчера состоялась жеребьевка 1/2 финала Кубка Украины сезона-2024/25. Напомним, в полуфинал пробились клубы УПЛ — "Шахтер", "Динамо" и "Полесье", а также представитель Первой лиги — "Буковина". По результатам жеребьевки сформировались такие пары:

"Буковина" - "Динамо"

"Полесье" - "Шахтер"

Защитник "Арсенала" выбыл до конца сезона. Лондонский клуб сообщил, что Габриэл Магальяеш получил травму подколенного сухожилия, и футболисту требуется операция. В ближайшие дни бразильского футболиста прооперируют, и он начнет восстановление, чтобы быть готовым к началу следующего сезона.

Украинский голкипер "Реала" Андрей Лунин получил повреждение в кубковом матче с "Реалом Сосьедад" (4:4). Сначала испанское издание Relevo написало, что кипер "сливочных" почувствовал дискомфорт в камбаловидной мышце, из-за чего может пропустить игру против "Валенсии", которая состоится 6 апреля. Официальный сайт "Реала" о травме украинца не сообщает, однако отмечает, что после кубкового поединка Лунин и Куртуа не тренировались в общей группе, а работали в закрытом помещении.

А вот чуть позже издание El Chiringuito подтвердило проблемы украинца с камбаловидной мышцей и заявило, что Андрей может пропустить до 4 недель.