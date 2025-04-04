"Новый владелец вызывает подозрения": польский журналист - о смене руководства в Лехии

Журналист Камиль Рогульский рассказал о ситуации в "Лехии", за которую выступают украинские футболисты.

"Ситуация в "Лехии" очень сложная. Новый владелец из Швейцарии Паоло Урфер вызывает подозрения. Издание Wirtualna Polska опубликовало статью, в которой его обвинили в отмывании денег и связях с российскими олигархами (среди прочего роль в сокрытии активов Виктора Януковича, а также получении 15 га земли из имения Юрия Иванющенко, – прим.).

Раньше он хотел купить "Вислу" (Краков), но нынешний владелец клуба отказался, поскольку Урфер не вызывал у него доверия. Команда из Гданьска не имеет финансовой ликвидности, поэтому ее лицензию приостановили. Организационный уровень там абсурден”.