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"Новый владелец вызывает подозрения": польский журналист - о смене руководства в Лехии

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"Новый владелец вызывает подозрения": польский журналист - о смене руководства в Лехии

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Журналист Камиль Рогульский рассказал о ситуации в "Лехии", за которую выступают украинские футболисты.

"Ситуация в "Лехии" очень сложная. Новый владелец из Швейцарии Паоло Урфер вызывает подозрения. Издание Wirtualna Polska опубликовало статью, в которой его обвинили в отмывании денег и связях с российскими олигархами (среди прочего роль в сокрытии активов Виктора Януковича, а также получении 15 га земли из имения Юрия Иванющенко, – прим.).

Раньше он хотел купить "Вислу" (Краков), но нынешний владелец клуба отказался, поскольку Урфер не вызывал у него доверия. Команда из Гданьска не имеет финансовой ликвидности, поэтому ее лицензию приостановили. Организационный уровень там абсурден”.

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"Также Урфер имеет доли в "Валмиере", которая не получила лицензию на еврокубки из-за финансовых нарушений. Что я знаю о Паоло за кулисами, так это то, что он хочет зарабатывать на игроках. Он хотел клуб в Польше из-за того, что здесь легче продвигать своих футболистов, чем в латвийской лиге.

Проблема в том, что спортивные результаты Урфера и отсутствие прозрачности может привести к краху клуба", – рассказал Рогульский.

"Лехия" занимает в таблице Экстраклясы 15-е место.

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Источник:
Трибуна
Опубликовал: Александр Симченко
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